2 % فقط من الشركات الكبرى في العالم قدمت إفصاحات عن المخاطر المناخية

أفادت مجموعة أرابيسك لإدارة الأبحاث والاستثمارات في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن ما يزيد قليلا على 1 في المائةفقط من خمسة آلاف شركة كبرى على مستوى العالم تقدم إفصاحات جوهرية عن المخاطر المناخية، التي تواجهها، في حين أن أكثر مننصف هذه الشركات لا يقدم أي إفصاحات.





وأشارت بيانات من المجموعة بأنه لم يقدم سوى 1.2 في المائة من الشركات التي قامت بتحليلها- ومعظمها شركات كبيرة مدرجة فيالبورصات- تقارير بشأن جميع التوصيات الـ11 لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في 2019.





ووفقا لـ "رويترز"، أضافت مجموعة أرابيسك أن 54 في المائة من الشركات الكبرى لم تقدم أي إفصاحات على الإطلاق.





وأنشأ مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ومسؤولي الخزانة من دول مجموعة العشرين، فريق العملالمعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ووضع توصيات في 2017 بشأن الطريقة، التي يمكن بها للشركات الإفصاح طواعية عن المخاطروالفرص الناجمة عن تغير المناخ.





وقال دانيال كلاير، رئيس مجموعة أرابيسك "نحن بحاجة إلى تنفيذ الوعود. ويعد فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخالإطار الذي يبحث عنه الجميع، يجب أن تتحسن جودة الإفصاحات بدرجة كبيرة".





وأظهر التحليل أن شركات الخدمات الصحية والتكنولوجية كانت الأقل إفصاحا، إذ لم يقدم أكثر من 70 في المائة منها إفصاحات بينما كانتشركات الطاقة من بين تلك، التي قدمت أكبر قدر من المعلومات.





وبدأت الجهات التنظيمية في أسواق مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وهونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا فياستخدام توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ كأساس لعمليات الإفصاح الإلزامية، وشملت مراجعة فريق العملالمعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ لعام 2021 أكثر من 1600 شركة حول العالم.