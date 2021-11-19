2 % فقط من الشركات الكبرى في العالم قدمت إفصاحات عن المخاطر المناخية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أفادت مجموعة أرابيسك لإدارة الأبحاث والاستثمارات في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن ما يزيد قليلا على 1 في المائةفقط من خمسة آلاف شركة كبرى على مستوى العالم تقدم إفصاحات جوهرية عن المخاطر المناخية، التي تواجهها، في حين أن أكثر مننصف هذه الشركات لا يقدم أي إفصاحات.


 

وأشارت بيانات من المجموعة بأنه لم يقدم سوى 1.2 في المائة من الشركات التي قامت بتحليلها- ومعظمها شركات كبيرة مدرجة فيالبورصات- تقارير بشأن جميع التوصيات الـ11 لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في 2019.


 

ووفقا لـ "رويترز"، أضافت مجموعة أرابيسك أن 54 في المائة من الشركات الكبرى لم تقدم أي إفصاحات على الإطلاق.


 

وأنشأ مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ومسؤولي الخزانة من دول مجموعة العشرين، فريق العملالمعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ووضع توصيات في 2017 بشأن الطريقة، التي يمكن بها للشركات الإفصاح طواعية عن المخاطروالفرص الناجمة عن تغير المناخ.


 

وقال دانيال كلاير، رئيس مجموعة أرابيسك "نحن بحاجة إلى تنفيذ الوعود. ويعد فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخالإطار الذي يبحث عنه الجميع، يجب أن تتحسن جودة الإفصاحات بدرجة كبيرة".


 

وأظهر التحليل أن شركات الخدمات الصحية والتكنولوجية كانت الأقل إفصاحا، إذ لم يقدم أكثر من 70 في المائة منها إفصاحات بينما كانتشركات الطاقة من بين تلك، التي قدمت أكبر قدر من المعلومات.


 

وبدأت الجهات التنظيمية في أسواق مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وهونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا فياستخدام توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ كأساس لعمليات الإفصاح الإلزامية، وشملت مراجعة فريق العملالمعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ لعام 2021 أكثر من 1600 شركة حول العالم.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - الكشف عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب 2021

الفراعنة يترقبون.. "كاف" يُعلن موعد المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

مبلغ ضخم.. تعرف على رواتب طاقم حراسة محمد صلاح

بعد زواج بيج رامي بثانية.. تعرف على رأي الأزهر

برشلونة يسعي لخطف نجم بايرن ميونيخ

نجم المقاولون لـ "الفجر": الأهلي لا يستحق الفوز ورسالة النحاس سر تهديد الشناوي

إبراهيم عيسى: قرار السادات بالسلام مع إسرائيل "ديكتاتوري" (فيديو)

عاجل| "الصحة" ترفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية