تامر حسني وأمير كرارة وسميرة سعيد يهنئون أحمد نجم بالأستاذية (صور)

الفجر الفني
حصول الدكتور أحمد
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
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هنأ عدد كبير من الفنانين والنجوم، الدكتور أحمد نجم على درجة الأستاذية والترقية التي حصل عليها.

وانهالت التهاني من الفنانين، عبر موقع الصور الشهير الانستجرام، للدكتور أحمد نجم بعد حصوله على الترقية في الأذن والأنف والحنجرة.

وكان من ضمن الفنانين الذين وجهوا له التهنئة كل من: المطرب تامر حسني والفنانة هنا شيحة، والمطربة سميرة سعيد، والنجم أمير كرارة.

وكما وجهت أيضًا الفنانة لقاء سويدان والإعلامية أميرة شنب والفنان أحمد الشامي والفنان محمد شاهين والفنان عمر السعيد التهنئة أيضا له على الأستاذية.

وكانت الترقية من خلال اللجنة العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين على الأستاذية في الأذن والأنف والحنجرة وطب السمع والاتزان وأمراض التخاطب.

وجاءت الترقية بحضور كل من: الأستاذ الدكتور رضا حسين كامل مقرر اللجنة والأستاذ الدكتور محمد ناصر الشيخ أمين اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة.

حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
حصول الدكتور أحمد نجم على الأستاذية
الدكتور أحمد نجم الانف والاذن والحنجرة الفنانين يهنئون الدكتور احمد نجم حصول احمد نجم على الاستاذية الفجر تامر حسني
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