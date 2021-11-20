عاجل.. الخارجية البريطانية: عقوبة الانتساب لحركة حماس تصل للحبس 14 سنة

عربي ودولي
حركة حماس
حركة حماس
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أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، بيانًا عقبت فيه على قرار إدراج وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، لحركة حماس ضمن المنظمات الإرهابية.

وقالت الخارجية البريطانية: "تقدّمت وزيرة الداخلية بريتي باتيل يوم (19 نوفمبر) بطلب إلى البرلمان يحظر حركة حماس الإسلامية المتشددة الإرهابية بكامل أجنحتها في المملكة المتحدة".

واتهمت وزارة الخارجية البريطانية، حركة حماس بأنها منظمة تدعوا إلى "دمار إسرائيل، كما أنها ضلعت في أعمال عنف إرهابية كبيرة. وقد سبق حظر الجناح العسكري للحركة في المملكة المتحدة، ولكن بعد تقييم جديد خلصت وزيرة الداخلية إلى أنه يجب حظر الحركة برمتها".

وزعمت بأنه "من شأن هذا الإجراء أن يدعم الجهود المبذولة لحماية الشعب البريطاني والمجتمع الدولي في مكافحة العالم للإرهاب. وحماس محظورة أصلًا بكل أجنحتها في كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أن الانتساب لحركة حماس يضع صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن 14 سنة.

وزارة الخارجية المملكة المتحدة وزارة الداخلية وزارة الخارجية البريطانية الجناح العسكري

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