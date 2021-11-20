تشكيل برشلونة المتوقع ضد إسبانيول اليوم السبت في ديربي كتالونيا بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني، لخوض مواجهة نظيرة نادي إسبانيول، ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني.

 

تشكيل برشلونة المتوقع ضد إسبانيول اليوم


واستقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقة لخوض مواجهة نظيره نادي إسبانيول.


ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من:.


حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
الدفاع: أوسكار مينجويزا – كليمينت لينجليه – إريك جارسيا – جوردي ألبا
الوسط: جافي – سيرجيو بوسكيتس – نيكو – فرينكي دي يونج.
الهجوم: أنسو فاتي – ممفيس ديباي.


ومن المنتظر أن يشهد ديربي كتالونيا، ظهور نادي برشلونة لأول مرة تحت قيادة مدربه الجديد، تشافي هيرنانديز، في الدوري الإسباني الممتاز.
 

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