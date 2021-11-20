أسعار الدواجن اليوم السبت 20-11-2021 بالسوق المحلية

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت بالسوق المحلية حيث سجلت 23 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى25-30 جنيهًا للكيلو، فيما أسعار الدجاج البلدى سجلت 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ البانيه 70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 34 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والرومي اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو،

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 45 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم حول 44 و45 جنيهًا، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

بورصة البيض اليوم

وتراوحت بورصة البيض اليوم بين 44 و52 جنيهًا، وتبلغ طاقة المزارع حاليًا نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، وبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وتتضمن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استجابة الأسواق للجهود المشتركة التي بذلتها الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة بشكل مستمر منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي وفي طريقها للعودة لمعدلات الأسعار الطبيعية خلال أيام بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.



وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت العديد من الجهود الحكومية والخاصة للسيطرة على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع الغذائية وكان على رأسها الدواجن والبيض والخضروات والفاكهة، كان منها تعاون وزارة التموين مع القطاع الخاص لطرح بيض المائدة والذي يشكل أهمية كبيرة للأسرة المصرية خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والدواجن ومنتجاتها بمنافذ بيع السلع التموينية ومنافذ جمعيتي لتوفير اتاحة لتلك السلع، كما قامت الشركات الوطنية بزيادة حجم إنتاجها لتوفير حجم عرض مناسب من تلك السلع يتناسب مع حجم الطلب عليها للسيطرة على ارتفاع الأسعار والذي كان نتيجة مجموعة من المتغيرات غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق.



وأضاف العربي أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات كان يتابع حركة الأسواق على مدار الساعة للتأكد من استجابة الأسواق لجهود تنظيم انسيابية السلع وأسعارها من خلال مجموعة من لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية علي مستوي كافة المحافظات.



وأوضح أن تقارير متابعة الأسواق التي أعدتها الغرف التجارية بالمحافظات كشفت عن انخفاض أسعار كل من الدواجن الحية البيضاء والبلدية بنسب تتراوح بين 5 % إلي 15 % علي مستوي كافة المحافظات ليصل سعرها الحالي إلى نحو 29 جنيها للكيلو وفي طريقها للعودة للمعدلات السعرية الطبيعية كما انخفض سعرالبٌيض البلدي الأبيض بحدود 8 % ويتراوح سعر الكرتونة بين 47 و55 جنيها مقارنة بـ 60 جنيها خلال الشهر الماضي بينما ارتفع سعر بٌيض المائدة الأحمر بحدود 7 % بعد انخفاض مستمر دام على مدار الثلاثة أشهر السابقة، واستقرت أسعار اللحوم والأسماك خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية ثباتا على مستوى شهري بينما ارتفعت أسعار الزيوت نتيجة ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية بنسبة تراوحت بين 5 و10 %.ى تصريحات سابقة.