الأهلي ينهي تجديد عقد نجم الفريق



يستعد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، للإعلان عن تجديد عقد التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأهلي يجدد عقد علي معلول

ونجح مدير التعاقدات بالفريق الأحمر في تمديد عقد معلول موسمين إضافيين، على أن ينتهي بنهاية موسم 2024.

وقرر مسئولو الأهلي بالاتفاق مع اللاعب التونسي، تعديل عقد الأخير، حيث أصبح من المقرر أن يحصل على مليون و350 ألف دولار في الموسم بدلا من مليون و200 ألف دولار.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام في رابع جولات الدوري العام.