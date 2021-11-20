أسعار الخضراوات اليوم السبت 20-11-2021 في سوق العبور
استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:
أسعار الخضروات اليوم
الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.
البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.
الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
برتقال بلدى 2 – 3 جنيها للكيلو
برتقال صيفي 6 – 9 جنيها للكيلو
عنب كرمسن 9-15 جنيها
عنب أحمر رومي 6-9 جنيها
تفاح جولدن 17 – 19 جنيها للكيلو
تفاح أمريكي إيطالي 17-23 جنيها
تفاح سورى لبنانى 12 – 18 جنيها للكيلو
بلح سماني 3-4 جنيها
بلح زغلول 4-7جنيها
بلح رملي 5-8 جنيها
بلح سلمي 10_20 جنيها
بلح بارحي 15-25 جنيها
بلح سيوي 20 جنيها
تين برشومي7-13 جنيها
جوافة 4 - 7 جنيهات
رمان 5-8 جنيها
الكانتلوب 4-8 جنيها
كاكا 9 – 13 جنيها
مانجو عويس 19-25جنيها
المانجو بلدى 9-15 جنيها للكيلو
مانجو فص 20-30جنيها
مانجو دبشة 9-15 جنيها
مانجو زبدية 14-20 جنيها.
مانجو كيت 15-20 جنيها
مانجو كنت 15-20 جنيها
المانجو فونس 15-35 جنيها
مانجو صديقة 19-25 جنيها
مانجو جولك 8-18 جنيها
مانجو سكري 15-21 جنيها
مانجو بيض العجل 9-15 جنيها
مانجو سنارة 9-15 جنيها
مانجو فجر كلان 15-20 جنيها
مانجو تومي 15-20 جنيها.