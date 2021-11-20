حالة الطقس في مصر اليوم السبت 20-11-2021

الطقس في مصر، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من وجود تغيرات في الطقس خلال الأيام المقبلة على جمهورية مصر العربية، حيث تقل درجات الحرارة وتسقط الأمطار.

الطقس في مصر

وتصدر الطقس في مصر اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زادت التساؤلات حول تفاصيل الحالة الجوية في مصر بجميع المحافظات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام حالة الطقس في مصر اليوم السبت بالسطور التالية:

الطقس في مصر اليوم

أوضحت الأرصاد في بيانها حول الطقس في مصر اليوم السبت، أن حالة الطقس تكون لطيفة خلال فترات النهار مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر "محافظة القاهرة"

وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس في مصر اليوم بمحافظة القاهرة ممطر، حيث تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وتشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد، وتضم محافظات "الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية"، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

الطقس في مصر وحالة المناطق الساحلية

وأضافت الهيئة في بيانها أن الطقس في مصر اليوم على السواحل الشمالية يكون لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال الوجه البحري، "مطروح، السلوم، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد والعريش"، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح.

الطقس في مصر بمحاظفة سيناء

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس في مصر اليوم على محافظة سيناء سكون معتدلا خلال فترات النهار مائلا للبرودة والرياح تكون معتدلة في الليل، مع سقوط أمطار متوسطة.