انتشار مكثف لسيارات شفط مياه الأمطار في الغربية (صور)

تفقد صباح اليوم، المهندس حمــدى محمـد شـطــا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد علاوة ونهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الاتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01200366333.