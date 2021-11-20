زيادة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.8%
أعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة بإجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3974 مليون دولار خلال الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020.
ليبيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 711 مليون دولار بنسبة 17.9% من إجمالي التكتل.
السودان: بلغت قيمة الصادرات المصرية 588 مليون دولار بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.
المغرب: بلغت قيمة الصادرات المصرية 513 مليون دولار بنسبة 12.9% من إجمالي التكتل.
الجزائر: بلغت قيمة الصادرات المصرية 448 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.
كينيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية 284 مليون دولار بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
لدائن ومصنوعاتها بقيمة صادرات 421 مليون دولار بنسبة 10.6% من اجمالي السلع.
ملح، كبريت، اتربة، احجار واسمنت بقيمة صادرات بلغت 322 مليون دولار بنسبة 8.1% من اجمالي السلع.
آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة صادرات بلغت 212 مليون دولار بنسبة 5.3% من اجمالي السلع