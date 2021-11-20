ارتفاع الإنفاق الرأسمالي للشركات بكوريا الجنوبية بأكثر من 7%

ذكر تقرير إخباري أن الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية رفعت من استثماراتها بأكثر من 7 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 في إطار الجهود المبذولة لإيجاد محركات نمو مستقبلية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكر متتبع الشركات.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لـ 336 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد 124.4 تريليون وون (105 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة قدرها 7.3 في المائة عن عام 2020، وفقًا لـمؤسسة "سي إي أو سكور" لأبحاث السوق في سول.

ورفعت الشركات في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات استثماراتها في المرافق بأكثر من 12 تريليون وون خلال فترة التسعة أشهر، وفقا لـ "الألمانية".

وعلى النقيض من ذلك، خفضت شركات البتروكيماويات والسيارات وقطع الغيار وبناء السفن والآلات والصناعات الفولاذية الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي كورونا.

وكانت شركة سامسونج للإلكترونيات أكبر الشركات إنفاقا بنحو 37 تريليون وون، بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت "إس كيه هاينكس" في المركز الثاني بنحو 2.4 تريليون وون، ثم "سامسونج إس دي إس"، بنحو 413.4 مليار وون، و"إل جي" للإلكترونيات بنحو 405.5 مليار وون، و"كيه تي" للاتصالات بنحو 379.4 مليار وون.

وعلى صعيد آخر، خفضت نحو 49 في المائة،أو 163 من إجمالي الشركات، إنفاقها على المرافق في نفس الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت "جي إس كالتكس" التراجع لأكبر بقيمة 638.4 مليار وون، تليها "إس كيه" للاتصالات بنحو 517.4 مليار وون، و"هيونداي موتور" الرائدة في عالم السيارات بـ 361.4 مليار وون.