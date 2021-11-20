ارتفاع قدرة الطاقة المتجددة في الصين خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، نمو قدرة الطاقة النظيفة المُركبة بشكل سريع في الصين، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.



وبحسب البيانات الصادرة، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، بلغ حجم الطاقة المركبة لتوليد الطاقة في البلاد حتى نهاية أكتوبر الماضي، نحو 2.3 مليار كيلووات، بزيادة سنوية 9 في المئة.



وارتفعت الطاقة المُركبة لطاقة الرياح بنسبة 30.4 في المئة على أساس سنوي لتسجل 300 مليون كيلووات، بينما بلغ حجمها للطاقة الشمسية 280 مليون كيلووات، بزيادة نسبتها 23.7 في المئة على أساس سنوي.



وتواصل الصين بذل جهود فعالة لتطوير الطاقة المتجددة، وسط مساعيها للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.



وأعلنت الصين أنها ستسعى بجدية لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.