الهند تدرس فرض ضرائب على مكاسب العملة المشفرة

تدرس الحكومة الهندية إجراء تغييرات على قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملة المشفرة، وربما تعلن عن ذلك في الميزانية العام المقبل، نقلا عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون باجاج.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن باجاج قوله في مقابلة مع الوكالة الهندية" الآن، بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية".



تأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.



وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي الدول الديمقراطية، في وقت سابق هذا الأسبوع على التعاون فيما يتعلق بتنظيم العملات الافتراضية الخاصة، لتجنب وقوعها "في الأيدي الخاطئة".