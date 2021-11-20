الهند تدرس فرض ضرائب على مكاسب العملة المشفرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

 

تدرس الحكومة الهندية إجراء تغييرات على قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملة المشفرة، وربما تعلن عن ذلك في الميزانية العام المقبل، نقلا عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون باجاج.


ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن باجاج قوله في مقابلة مع الوكالة الهندية" الآن، بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية".


تأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.


وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي الدول الديمقراطية، في وقت سابق هذا الأسبوع على التعاون فيما يتعلق بتنظيم العملات الافتراضية الخاصة،  لتجنب وقوعها "في الأيدي الخاطئة".

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يطالب إدارة الأهلي بضم “ الصخرة ”

تصريحات جديدة صادمة لوزير الري بشأن سد النهضة

"ذروة مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر: أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق

بوتشيتشينو يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت

عاجل.. آخر تطورات تجديد عقد " حاوي " برشلونة

الأرصاد تكشف موعد ذروة الطقس السيئ.. وتُعلن توقيت انتهائها (فيديو)

بيراميدز يدرس تجميد نجم الفريق

الأهلي ينهي تجديد عقد نجم الفريق