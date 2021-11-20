الأمطار تغرق كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية.. (صور)

أغرقت مياه الأمطار الغزيرة، التي تتعرض لها الإسكندرية، منذ فجر اليوم السبت، كوبري الثروة السمكية التابع لحي العامرية غربي المحافظة، مما أثرت على حركة مرور السيارات للقادمين من طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي وحتى منطقة العجمي.

وقام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بجولة ميدانية بالكوبري لمتابعة صرف الأمطار المتراكمة، وذبك برفقة اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، والسيد موسى رئيس حي العجمي، وعدد من التنفيذين.

وقال الشريف، إن الإسكندرية لم تتاثر رغم كميات الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها، وذلك نتيجة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية، استعدادا لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن كان هناك 15 تجمعا لمياه الأمطار وتم تصريفهم على الفور.

وأضاف المحافظة، أن وجود المياه بكوبري الثروة السمكية بمنطقة الكيلو 21 نتيجة عدم وجود صرف صحي بالمكان، وأنه تم الدفع ببدلات شركة الصرف الصحي لرفع المياه، حتى عودة حركة السيارات للمتجه إلى العامرية والطريق الصحراوي لشكلها الطبيعي.

وتشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الإستقرار الجوي لليوم الثاني على التوالي، ويتوقع خبراء الارصاد عدم استقرار الطقس فى الساعات القادمة. وكانت قد استعدت محافظة الإسكندرية لموسم سقوط الأمطار بتنظيف كافة شنايش المحافظة وخاصة البؤر التي تتراكم فيها الأمطار باستمرار منها نفق المندرة وكليوباترا وسيدي بشر ومنطقة جناكليس بطريق الحرية منعا لتراكم الأمطار وتعطيل حركة المرور.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، فقط للطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد الموافق 21 من نوفمبر، وذلك وفقًـا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، حيث تشير التقارير إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي يحددها مدير المديرية ومديرو الإدارات التعليمية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

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