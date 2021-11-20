برج الجوزاء.. توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم  السبت 20-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لمواليد برج الجوزاء.

برج الجوزاء.. توقعات الأبراج اليوم  السبت 20-11-2021

مهنيًا: أفكارك رائعة لكن طريقتك في تنفيذها ليست فعالة جدًا.

عاطفيًا: على الرغم من أنك لست مغرمًا عادة بالأطباق الساخنة أو الحارة أو الأجنبية، إلا أنك ستستفيد على الأقل من تجربة شيء طليعي.

ماليًا: هناك بالتأكيد فرص للتقدم في حياتك المهنية، القضية هي الدبلوماسية.

الابراج توقعات الابراج أخبار الأبراج حظك اليوم
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