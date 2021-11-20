يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021

مهنيًا: لا تتردد في الاعتماد على الآخرين إذا واجهتك مشكلة بأي شكل من الأشكال.

عاطفيًا: تحدث فقط من قلبك، حتى لو بدا الأمر غريبًا بعض الشيء، شخص ما سيقدر جهودك.

ماليًا: قد تفقد أعصابك مع زملاء العمل، والرؤساء، والأصدقاء، وأفراد الأسرة.