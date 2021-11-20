يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021

مهنيًا: كلما ضغطت أكثر، زادت مقاومتك

عاطفيًا: تعتمد طريقة سير حياتك الرومانسية اليوم على ما إذا كان شريكك يمكنه فهم اندفاعك وتوترك

ماليًا: جهودك لكسب المزيد من المال يتم إنفاقها بشكل أفضل في الأماكن والشركات المرموقة.