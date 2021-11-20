يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكن في لسطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021 لمواليد برج الدلو.

برج الدلو.. توقعات الأبراج اليوم السبت 20-11-2021

مهنيًا: اليوم تعاني من خمول يجعل من الصعب عليك أن تتبنى الشجاعة التي استدعيتها في اليوم السابق.

عاطفيًا: ستحرج نفسك وشريكك بقول شيء لم يتم التفكير فيه، من الأفضل التزام الصمت.

ماليًا: يتطلع الناس إليك لاتخاذ قرارات مهمة، لذا فقد حان الوقت للمضي قدمًا.