"ذروة مرعبة".. الأرصاد الجوية تحذر: أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض العديد من البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، معلنة أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون اليوم.

وقالت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حالة من عدم الأستقرار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتوقعت الأرصاد استمرار سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض المناطق.



نشاط للرياح واضطراب للملاحة

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المصاحبة للسحب على مناطق متفرقة وتنشط الرياح على مسطح البحرالمتوسط يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك.



أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم وفقا لبيان الأرصاد

وعن حالة الطقس اليوم، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.