سعر اليورو اليوم السبت 20-11-2021 في البنوك العاملة في مصر

سجل سعر اليورو اليوم السبت، الموافق الـ20 من نوفمبر 2021، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، بعدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

واسقر سعر اليورو أمام الجنيه عند مستوى 17.734 جنيه للشراء، و17.851 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 17.62 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، إلى 17.62 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو أمام الجنيه، عند مستوى 17.63 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 17.62 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.