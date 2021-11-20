مصرع وإصابة 6 إثر تصادم سيارة بتوك توك في نجع حمادي

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إسعاف مصاب
إسعاف مصاب
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لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 5 آخرين، في حادث تصادم سياره ملاكي بتوك توك، بالقرب من قريه الشطبية، بنجع حمادي، شمال محافظه قنا.

حيث استقبل مستشفى نجع حمادي العام، برئاسة الدكتور علي نور الدين، مدير المستشفى، جثمان هبة جابر عسران، 35 عامًا، وأصيب كل من فيصل رسلان، 45 عاما، أحمد جابر 15 عاما، ندى فيصل 18 عاما، آدم فيصل، 7 أعوام، ياسين فيصل، 10 أعوام، من الخزان أبوتشت، في حادث تصادم سيارة بتوك توك، بالقرب من قرية الشطبية في نجع حمادي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

حادث تصادم مستشفى نجع حمادي تحرير المحضر النيابة العامة التحقيقات
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