مصرع وإصابة 6 إثر تصادم سيارة بتوك توك في نجع حمادي

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 5 آخرين، في حادث تصادم سياره ملاكي بتوك توك، بالقرب من قريه الشطبية، بنجع حمادي، شمال محافظه قنا.

حيث استقبل مستشفى نجع حمادي العام، برئاسة الدكتور علي نور الدين، مدير المستشفى، جثمان هبة جابر عسران، 35 عامًا، وأصيب كل من فيصل رسلان، 45 عاما، أحمد جابر 15 عاما، ندى فيصل 18 عاما، آدم فيصل، 7 أعوام، ياسين فيصل، 10 أعوام، من الخزان أبوتشت، في حادث تصادم سيارة بتوك توك، بالقرب من قرية الشطبية في نجع حمادي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.