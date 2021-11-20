"التموين": لم نرصد أي أزمة حتى الآن منذ بدء الأمطار.. والاستراتيجي 3 أشهر
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع منذ الصباح الباكر عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية
وأشار كمال، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه مديري المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية – كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها، مضيفًا أن الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الآن وجود أي أزمات بسبب الأمطار في المخابز أو منافذ صرف السلع التموينية بتلك المحافظات.
وورد تقرير إلى وزير التموين والتجارة الداخلية من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات، أكد على انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الوزارة يتعدى الثلاثة أشهر واستراتيجي دقيق مدعم بكل مخبز يصل إلى ثلاثة ايام.
وأفاد التقرير، الذي أفصح عنه المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديريات التموين بتلك المحافظات تعمل على تذليل اي عقبات امام عمل المخابز بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية بالمحافظة.
من جانبه أكد خالد عبد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم.