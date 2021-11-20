"التموين": لم نرصد أي أزمة حتى الآن منذ بدء الأمطار.. والاستراتيجي 3 أشهر

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، يتابع منذ الصباح الباكر عمل ‏المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية بالمحافظات التي ‏تتعرض للأمطار طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية

وأشار ‏كمال، وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد وجه ‏مديري المديريات بمحافظات ( الدقهلية – البحيرة – اسكندرية ‏‏– كفر الشيخ – شمال سينا – مطروح – دمياط ) بمتابعة ‏عمل المخابز ومنافذ صرف السلع المدعمة بها، مضيفًا أن الغرفة المركزية بالوزارة لم تتلقى حتى الآن وجود أي ‏أزمات بسبب الأمطار في المخابز أو منافذ صرف السلع ‏التموينية بتلك المحافظات.

وورد تقرير إلى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية من مديري مديريات التموين بتلك المحافظات، أكد على ‏انتظام عمليات صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم ‏إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الوزارة يتعدى الثلاثة أشهر واستراتيجي دقيق مدعم بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة ايام.

وأفاد التقرير، الذي أفصح عنه المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديريات التموين بتلك ‏المحافظات تعمل على تذليل اي عقبات امام عمل المخابز ‏بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين والادارات المحلية ‏بالمحافظة.

من جانبه أكد خالد عبد الله - ‏رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان الشركة العامة لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ان الشركة ‏تحتفظ بمخزون استراتيجي من السلع بمخازنها يتعدى الثلاثة ‏اشهر مضيفا بوجود عمليات امداد مستمرة للسلع بتلك ‏المحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع التي ‏تصرف على بطاقة الدعم.‏

