جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا بيوم الطفل العالمى Children's Day

قام محرك البحث الشهير “جوجل” بتغيير وجهته الرئيسية احتفالا بيوم الطفل العالمى Children's Day.

هدف يوم الطفل العالمي children’s Day

يوم الطفل العالمي، حددت الأمم المتحدة يوم 20 نوفمبر من كل عام، للاحتفال بـ " يوم الطفل العالمي children’s Day "، من أجل التأكيد على حقوق الأطفال في العيش وسط بيئة آمنة وصالحة ولتجنب استغلال الاطفال في العمل أو السياسة وكان هذا في في العام 1954.

يوم الطفل العالمي children’s Day

تقيم جميع البلدان يومًا عالميًا للطفل يحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.

يوم الطفل العالمي children’s Day في الدول العربية

وأصبحت الدول العربية أيضا تحتفل بـ "يوم الطفل العالمي"، وتقوم العديد من الدول بتخصيص هذا اليوم للتعريف بحقوق الأطفال وإقامة المؤتمرات والندوات.