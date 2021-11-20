مفاجآت طقس اليوم.. عواصف ورياح تضرب القاهرة الكبرى وتوقعات بسقوط أمطار

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى في هذه اللحظات أمطار على عدة مناطق.

مفاجآت طقس اليوم:

وشهدت القاهرة الكبرى الآن عواصف ورياح وسط غيوم وتكاثر السحب الممطرة على أغلب أنحاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كما تشهد هذه المحافظات أمطار بين الحين والآخر.



وتوقعت الأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد وذروتها اليوم، بجانب انخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد طقس اليوم يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

كما تتوقع الأرصاد تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

وتتوقع أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.