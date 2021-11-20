الإيطالي دانيلو كريمونتي يقدم ورشة إبداع الممثل والتغيرات المشهدية بالقاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يقدم المخرج والممثل الإيطالي دانيلو كريمونتي ورشة ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28 برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وقد اختار كريمونتي عنوان: " إبداع الممثل والتغييرات المشهدية "، ليقوم بتدريب المشاركين في ورشته علي أساسيات لغة الجسد: التنفس المتصل بالتوتر ( الجسدي والعاطفي ) والإيقاع والصوت، والعلاقة مع الفضاء والعلاقة مع الآخر.

مدة الورشة 20 ساعة " كحد أدني " مقسمة في 5 أيام، بمعدل 4 ساعات يوميا، وسوف يتم اختيار 20 مشاركًا " كحد أقصي " لتلك الورشة، والمشاركة في الورشة ستكون عبر الموقع الرسمي للمهرجان ومنصاته علي السوشيال ميديا.



ويقول دانيلو عن ورشته: إن البحث عن "دوافعنا الخاصة" سوف يشكل مبدأ توجيهيًا يطبق على التمارين والالعاب والادوار التمثيلية، وبفضل ألعاب ما قبل الارتجال التي تولد الثقة في النفس وفي الآخرين، سيقود المشاركون تدريجيا إلى التعبير عن أنفسهم بحرية عن طريق الارتجال، وهذه الممارسة تحفز الخيال والمهارات الإبداعية، وتبحث في الخبرات الشخصية والصور، ومن خلال سلسلة من ألعاب ما قبل الارتجال، سيتمكن المشاركون من اكتشاف وتعلم "القواعد" الرئيسية للغة الهزلية فيما يتعلق باستخدام الفضاء والإيقاع والطاقة، ثم يطبقونها وفقا لخيالهم الشخصي.

دانيلو كريمونتي ممثل ومخرج إيطالي ورئيس الرابطة الثقافية في بيروجيا / إيطاليا، والمدير الفني لشركة مسرح الهوية منذ عام 1989، وهو أيضًا المدير الفني لورشة Human Beings المسرحية الدولية عابرة الثقافات منذ عام 1994، ويشغل كريمونتي أيضا منصب أستاذ زائر في مسرح شاندونج الوطني (جينان/الصين) منذ عام 2019.

وشارك دانيلو في إنتاج الفيلم الوثائقي " تياترو ريفوجيو " من إخراج جي أناستاسيو، وأدار ورشة مسرحية بعنوان " أولتري إيل بونتي " وأدار ورشة عمل مسرحية في ألمانيا (توبنغن) وفي الصين (بكين، شنغهاي، جينان) تحت رعاية المعهد الثقافي الإيطالي في بكين.