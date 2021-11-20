طقس متقلب وأمطار| أدعية مستحب ترديدها عند نزول المطر (دعاء المطر)

شهدت القاهرة الكبرى والجيزة والعديد من المحافظات اليوم السبت أمطار متفاوتة الشدة بجانب رياح وعواصف وغيوم وسحب ممطرة، لوجود تقلبات جوية وفقا لبيان الأرصاد بأن طقس اليوم متقلب وذروته اليوم.

ويبحث العديد من المواطنين في جميع المحافظات عن دعاء المطر، وهنااك العديد من الادعية المستحب ترديدها عند نزول المطر ومنها ما يلي:

دعاء المطر.. أدعية مستحب ترديدها عند نزول المطر

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".



دعاء المطر.. أدعية مستحب ترديدها عند نزول المطر

"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".