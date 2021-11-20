أخبار الطقس الأن.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار بمحافظات الجمهورية

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بوابة الفجر
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أخبار الطقس الأن.. الأرصاد تحدد مناطق سقوط الأمطار بمحافظات الجمهورية

يبحث المواطنين عن أخبار الطقس الأن، حيث تشهد المحافظات تقلبات جوية بداية من صباح اليوم السبت، ومازالت التقلبات مستمرة حتى الأن، تتعرض لحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار غزيرة ورعدية علي المحافظات المطلة علي ساحل البحر المتوسط.

 

وعن أخبار الطقس الأن، حددت الأرصاد الجوية في بيانها، مناطق سقوط الأمطار بمحافظات الجمهورية وتتمثل في التالي:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد بمناطق: السلوم ومطروح والإسكندرية  والبحيرة وكفر الشيخ 

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على مناطق: الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من: القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد 

وعن حالة لطقس اليوم إليكم النقاط التالية:
1- عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

2- تنخفض درجات الحرارة 
3- سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

3- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد.

4- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة
 

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