دعاء المطر كما ورد في السنة النبوية والأدعية المستحبة عند سماع الرعد

دعاء المطر.. تشهد جمهورية مصر العربية تقلبات في حالة الطقس خلال الفترة الحالية، حيث هطلت الأمطار على غالبية المدن والمحافظات اليوم السبت الموافق الـ20 من نوفمبر 2021.

ونرصد لمتابعي بوابة الفجر الإلكتروني وقرائها الكرام دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص" والأدعية المستحبة عند سماع الرعد في السطور التالية:

دعاء المطر كما ورد عن النبي "ص"

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر.

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت.

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا.

الّلهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغنيّ، ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، وإذا نزل المطر يسن أن يقال: اللهم صيبًا نافعًا.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت.

اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به.

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته.

مُطرنا بفضل الله ورحمته.

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم آمين.

اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار.

دعاء الرعد

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

دعاء المطر

وتعرضت العديد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، إلى سقوط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والعنيفة، ما زاد البحث عن دعاء المطر والبرق والرعد.