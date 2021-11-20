إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالغربية بسبب مياه الأمطار

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صورة من الحادث
صورة من الحادث
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شهدت مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ربع نقل على كوبري المعاهدة، الرابط بين محافظة الغربية، ومحافظة البحيره، بسبب الأمطار، مما أدى إلى إصابة شخصين.

 

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري المعاهدة، بدائرة المركز.


انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة شخصين، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، بسبب الأمطار، والسرعة الزائدة.


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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