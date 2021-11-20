"بسبب سوء الطقس".. خسائر في وكالة العامرية بالإسكندرية (صور)

تداول رواد التواصل الإجتماعي عبر صفحات الفيس بوك صورًا لخسائر في وكالة العامرية بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد تساقط الأمطار بغزارة صباح اليوم السبت، مصحوبة بالرعد والبرق، وانخفاض في درجات الحرارة وسرعة في الرياح.

وظهر في الصور غرق للمنتجات الغذائية، بعد ارتفاع نسبة المياه بسبب سقوط الأمطار بغزارة، وتراكمها بكثرة مما أدى لغرق الوكالة بكل ما تحتويه من خضار وفاكهه.

وناشد بعض رواد التواصل الإجتماعي بضرورة سرعة التحرك وإنقاذ الموقف، قبل أن يغرق ما تبقى من المواد الغذائية، والسلع، وضرورة التوجه لكسح المياه المحتجزة في الشوارع.

"توخي الحذر والإبتعاد عن الأشجار"





تهيب محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانات، وأعمدة إنارة، وخطوط الضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.

"متابعة رؤساء الأحياء للأمطار"

و تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزت سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

"التعامل مع الحالات الطارئة"

وكلف اللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

"تعطيل الدراسة غدًا الأحد"

و أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدًا الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وذلك نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجوية ووفقًا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لاستمرار موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث