"أطفال بلامأوي": تعاملنا مع 169800حالة وتم دمج 5040 طفلا

في اليوم العالمي للطفولة

أعلن برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في تقرير له عن أحدث الاحصائيات والخدمات التي قدمت للاطفال بلامأوي خلال الفترة الماضية.

وذكر التقرير أن الفريق تم 16980 حالة حتي 30 سبتمبر الماضي كما تم دمج 5040 طفلا، حيث تم دمج 1942 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودمج 556 طفل من خلال فرق الشارع ودمج 896 من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودمج مهني ل758 داخل الدار ودمج 20 طفل خارج الدار ودمج 868 بالتعليم ومحو الأمية.

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع دور الرعاية التي تقوم بإدارتها جمعيات أهلية شريكة لاستقبال المواطنين بلا مأوى، وذلك بعد بحث حالتهم الصحية والنفسية، وبعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية مع الجهات المختصة والإبلاغ أن هؤلاء المُسنين سيتم نقلهم لدور رعاية اجتماعية للكبار بلا مأوى وستوفر لهم خدمات الإقامة والتغذية والنظافة والدعم النفسي والصحي وأنشطة ترفيهيه ورياضة خفيفة، وذلك لضمان استقرارهم داخل الدور وتخطيهم مراحل المعاناة أو الخطر التي كانوا يعيشونها في الشارع.

كما تقوم الوزارة بالتنسيق في هذا الشأن مع مديريات الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المسنين وعمل مسحة للتأكد من خلوهم من أية أمراض مُعدية، وقد ثبت إصابة أحد المسنين بفيروس كورونا، وتم التنسيق لحجزه داخل أحد مستشفيات العزل الطبي حتى إتمام تعافيه ونقله إلى أحد الدور المتخصصة.

تنفذ وزارة التضامن الإجتماعي برنامجًا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلامأوي وذلك من خلال فِرق البرنامج وفِرق التدخل السريع، وذلك من خلال إنشاء ورفع كفاءة 40 مؤسسة أُنشأت خصيصًا لاستقبال ورعاية صغار وكبار السن، كما يساهم في جذبهم من الشارع 17 وحدة متنقلة تجوب الأماكن الأكثر تركيزًا لوجودهم ومن خلال الابلاغ عن المواطنين بلا مأوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن وموقع الشكاوى.

