عاجل.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ولا سيما في ظل موجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد منذ أمس الجمعة.

وقالت "إيمان شاكر" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت إن المحافظات الشمالية التي تمثلت في محافظات الإسكندرية ومطروح وبورسعيد شهدت أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد.

وأضافت أن محافظة القليوبية تعرضت لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة الشدة ومن المتوقع أن يتجدد سقوط أمطار خلال الساعات القادمة خلال من ساعة إلى ساعتين ولكن تقل كثافتها عن الأمطار في المناطق الشمالية ولا يوجد منها أي قلق.

وأشارت إلى استمرار سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء مع هدوء الرياح المحملة بالرمال والأتربة خلال الساعات القادمة مع استمرار سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية واحتمالية أن تتأثر محافظة شمال سيناء بتشكل سيول خفيفة بسبب الطبيعة الجغرافية لها.

وناشدت المواطنين بعدم الخروج أو القيادة على الطرق لصعوبة ذلك خاصة على المنطقة الشمالية التي تتعرض لكميات كبيرة من الأمطار، لافتة إلى أن هذه الحالة هي الأقوى خلال خريف 2020 وهي حالة طبيعية نظرًا للتغييرات المناخية التي تأثر بها العالم.