ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 21-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح - اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط -0 بورسعيد - العريش)، وقد تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (الدقهلية - الغربية - الشرقية - منوفية - راس غارب - الزعفرانة - نخل - كاترين) على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ومن المتوقع أن تكون حالة طقس البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 ومترين، وتكون حركة الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 15

الإسكندرية 20 16

وادي النطرون 20 15

طنطا 20 15

شبين الكوم 20 15

دمنهور 20 16

بلطيم 20 15

مطروح 20 15

السلوم 20 14

سيوة 21 14

بورسعيد 20 17

دمياط 20 16

الزقازيق 20 16

المنصورة 20 15

الإسماعيلية 21 15

السويس 21 15

العريش 21 16

رفح 21 16

رأس سدر 21 16

نخل 19 10

نويبع 21 17

طابا 20 17

كاترين 14 07

الطور 23 17

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 14

المنيا 22 14

أسيوط 22 13

سوهاج 22 15

قنا 23 15

الأقصر 24 15

أسوان 25 16

إدفو 25 16

أبو سمبل 25 17

الوادي الجديد 24 14

شلاتين 28 18

أبو رماد 28 17

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19