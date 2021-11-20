موانئ بورسعيد تسجل تداول 19 سفينة اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم السبت - أنه تم دخول 4 سفن وخروج سفينتين من ميناء شرق بورسعيد، بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتي حاويات.

وأشارت إلى أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة مانشستر يونايتد تحدد بديل سولشاير بعد رباعية واتفورد

أول تعليق من برونو فيرنانديز بعد الخسارة أمام واتفورد

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من بيع نجم الفريق

عاجل - نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانتقال إلى الأهلي

عاجل ورسميًا.. الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب "مفاجآت كبرى"

أبو جبل لـ "الفجر": استبعادي من قائمة كأس العرب غير مفهوم وهذه حقيقة الخلاف مع كارتيرون

عاجل.. أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح في الإسماعيلية

عاجل - نجم برشلونة يعتزل كرة القدم