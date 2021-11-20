موانئ بورسعيد تسجل تداول 19 سفينة اليوم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم السبت - أنه تم دخول 4 سفن وخروج سفينتين من ميناء شرق بورسعيد، بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتي حاويات.

وأشارت إلى أنه جارى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.