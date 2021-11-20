أبو الغيط: الانتخابات تمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار

عربي ودولي
بوابة الفجر
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الانتخابات النيابية تمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأنه من المهم أن تؤدي إلى وضع سياسي يُلبي طموحات الشعب العراقي، بكافة مكوناته.


جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وتناولت آخر المستجدات في العراق في أعقاب الانتخابات النيابية التي أُجريت خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 نوفمبر الجاري.


ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية من جانب كل الأطراف، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا للممارسة الديمقراطية.


وأوضح المصدر أن أبو الغيط نقل لبارزاني دعم الجامعة العربية للعراق في مسيرته نحو الاستقرار، مُعربًا عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، مؤكدًا ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.
 

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