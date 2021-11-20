أعلى وأقل سعر.. تعرف على أسعار الدولار في مصر اليوم

الاقتصاد
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، في البنوك العاملة في مصر، مع بداية الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي، حيث سجلت العملة الأمريكية  أعلى سعر في مصرف أبوظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين  يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيها.

 

سعر الدولار اليوم:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة مانشستر يونايتد تحدد بديل سولشاير بعد رباعية واتفورد

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من بيع نجم الفريق

أول تعليق من برونو فيرنانديز بعد الخسارة أمام واتفورد

عاجل - نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانتقال إلى الأهلي

عاجل ورسميًا.. الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب "مفاجآت كبرى"

أبو جبل لـ "الفجر": استبعادي من قائمة كأس العرب غير مفهوم وهذه حقيقة الخلاف مع كارتيرون

عاجل.. أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح في الإسماعيلية

عاجل - نجم برشلونة يعتزل كرة القدم