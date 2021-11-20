"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، إن ذروة عدم الاستقرار فى الطقس بدأت اليوم ومستمرة حتى ساعات الليل المقبلة، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الغد ستخف حدة حالة عدم الاستقرار، وستكون فرص سقوط الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على باقي المحافظات.

وكشف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم السبت أنه متوقع أن تنتهي حالة عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ونصح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الفترة القادمة وخصوصًا في فترات الليل، كما نصح المواطنين بالقيادة بهدوء على الطرق، وعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة، معقبة: "الحالة مش طويلة.. والنهاردة الذروة وبكرة هتقل حدتها".