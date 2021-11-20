أمطار ورياح ترابية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت منذ الأمس، ومن المتوقع أن تستمر معنا هذه الحالة الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن عدة محافظات ما زالت تتعرض لأمطار ما بين متوسطة وغزيرة مثل الاسكندرية ودمياط وبور سعيد وشمال سيناء.

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء السبت، ان محافظات القاهرة الكبرى تعرضت لأمطار متفاوتة ما بين خفيفة ومتوسطة، ومن الوراد أن تتكرر هذه الأمطار خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الأمطار امتدت لشمال الصعيد ومدن القناة ومحافظة سيناء.

ولفتت إلى أن هناك انخفاضا في درجة الحرارة ما بين 3 لـ4 درجات، وبعض المناطق شهدت نشاط للرياح، وبعض المناطق تعرضت لعواصف ترابية، خاصة الجيزة والفيوم وطريق الجيش الذي يؤدي إلى بني سويف.