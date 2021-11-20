"الأرصاد": تحسن نسبي بالأحوال الجوية.. غدا

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إن  حالة عدم الاستقرار الجوي شملت معظم  المحافظات الشمالية والوجه البحري، وامتدت لمحافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى أن المناطق الجنوبية كانت بعيدة تمامًا عن موجة الطقس السيئ أو حالة عدم الاستقرار الجوي.

 

 وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت،  أن الأمطار كنت غزيرة على الإسكندرية ومحافظة مطروح،  والقاهرة الكبرى تعرضت للرعد والبرق، وأمطار متوسطة الشد.

 

 ولفتت إلى أن الأمطار ستقل على القاهرة خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تهدأ حالة عدم الاستقرار الجوي في الغد بإذن الله، وتبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد، معقبة:" احنا في فصل الخريف، ومن الطبيعي  أن نرى الأربع فصول في يوم واحد"

الأرصاد الطقس الأمطار

مواد متعلقة

رنا رئيس تخطف الأنظار من المالديف

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. إدارة مانشستر يونايتد تحدد بديل سولشاير بعد رباعية واتفورد

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من بيع نجم الفريق

أول تعليق من برونو فيرنانديز بعد الخسارة أمام واتفورد

عاجل - نجم بيراميدز يرفض التجديد من أجل الانتقال إلى الأهلي

عاجل ورسميًا.. الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب "مفاجآت كبرى"

أبو جبل لـ "الفجر": استبعادي من قائمة كأس العرب غير مفهوم وهذه حقيقة الخلاف مع كارتيرون

عاجل.. أمطار غزيرة ورعد وبرق ورياح في الإسماعيلية

عاجل - نجم برشلونة يعتزل كرة القدم