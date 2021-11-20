"الأرصاد": تحسن نسبي بالأحوال الجوية.. غدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الجوي شملت معظم المحافظات الشمالية والوجه البحري، وامتدت لمحافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى أن المناطق الجنوبية كانت بعيدة تمامًا عن موجة الطقس السيئ أو حالة عدم الاستقرار الجوي.

وتابعت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الأمطار كنت غزيرة على الإسكندرية ومحافظة مطروح، والقاهرة الكبرى تعرضت للرعد والبرق، وأمطار متوسطة الشد.

ولفتت إلى أن الأمطار ستقل على القاهرة خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تهدأ حالة عدم الاستقرار الجوي في الغد بإذن الله، وتبقى فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية للبلاد، معقبة:" احنا في فصل الخريف، ومن الطبيعي أن نرى الأربع فصول في يوم واحد"