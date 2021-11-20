جامعة العلمين الدولية تعلن تعطيل الدراسة غدا

أعلنت جامعة العلمين الدولية، تعطيل الدراسة في الجامعة غدا الأحد.

وقالت، في بيان، اليوم: “حفاظا على أمن وسلامة أبنائنا طلاب جامعة العلمين الدولية وكافة المنتسبين لها وفي ضوء استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس فقد أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية قرارًا بتعطيل الدراسة بالجامعة غدًا الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ٢٠٢١”.

على أن يتم تعويض المحاضرات للطلاب في وقت لاحق وإعادة جدولة امتحان الغد للبرامج التي كان مقرر انعقاد امتحان لها إلى الأحد التالي (28 نوفمبر) على أن تستأنف الدراسة والامتحانات صباح يوم الاثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ وفقا للجداول الدراسية وجداول الامتحانات المعلنة مسبقًا بالبرامج.