الأنبا باخوم يشارك في الاحتفال الخاص بإصدار الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية

شارك ظهر اليوم، صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، في الاحتفال الخاص بإصدار الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية، وذلك بمقر دار الكتاب المقدس بهليوبوليس.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، ثم تم عرض فيلم تسجيلي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حول "كتاب الخلفيات"، أعقبه كلمة من المهندس أمير الهامي، مدير دار الكتاب المقدس، رحب فيها بالحضور، موضحًا هدف اللقاء، كما أعطى نبذة تعريفية عن دور دار الكتاب المقدس.

تلا ذلك، عرض فيلم تسجيلي بعنوان "كتاب مفتوح في كل بيت"، ثم ألقى نيافة الأنبا دانيال، أسقف المعادي والبساتين للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلمة حول "الكتاب المقدس والسلوك المسيحي"، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان " مشروع برايل".

تضمن الاحتفال أيضًا كلمة صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، والتي دارت حول "الكتاب المقدس وخدمة المجتمع". وعقب ذلك تم مشاهدة فيلم تسجيلي يتمحور حول "مشروع الديجيتال"، ثم ألقى الدكتور ماهر صموئيل، مسؤول مؤسس خدمة "Credologos"، والتي تكلم فيها حول "الكتاب المقدس والقائد". وفي نهاية الاحتفال، تم التعارف المتبادل بين كافة الحضور، واختتم اليوم بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الاحتفال شهد حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، من عدة محافظات بجمهورية مصر العربية