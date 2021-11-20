ضمن "اطمئن".. دعم الأسر الأكثر احتياجا في 7 قرى بسوهاج

أعلنت مجموعة "قوافل اطمئن" عن تنفيذ عدد من الأعمال لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى سوهاج، من خلال سقف وإعادة بناء ١٣ منزلا من الطين و٧ حمامات و١١٠ بيارة وتوزيع ٢٥ بوتاجاز و٥٠ سرير وعدد ٤٣٠٠ بناء وعدد ٥٠ مروحة وتوزيع مواد غذائية وذبح عجل داخل مىكز ساقلته بمحافظة سوهاج، حيث تمت هذه الأعمال بالتنسبق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفقا لبيان قوافل اطمن أن كل هذه الأعمال تمت داخل مركز ساقلته وقراه ( الحاجر - الجلاوية - الرياينة- الكيتكاته - عرب بنى واصل - العوامية - سفلاق).

وفى نهاية المبادرة، تم عمل احتفالية بحضور الدكتورة رانده فارس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج وشريف السيد رئيس مجلس المدينة، وعلى السيد رئيس مجلس ومؤسس مؤسسة أنت الخير للتنمية والخدمات المشهرة برقم 10864 لسنة 2019، وندى حبيب مؤسس ورئيس تحوت مصر، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين.

كما اشتمل الحفل على العديد من العروض الموسيقية والعروض المسرحية الهادفة والمقدمة باسم مؤسسة انت الخير، ومؤسسة تحوت، كما شملت أيضا على عدد من الكلمات من ضيوف الاحتفالية والترحيب مؤكدين على أهمية هذه الأعمال فى لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى سوهاج.

‎

وأعربت الدكتورة / رانده فارس، مستشارة وزير التضامن، عن مدى سعادتهم لما رأوه من سيمفونية رائعة على أرض الواقع، من مؤسسة انت الخير وشبابها المتطوعين وبين مدارس تكنولوجي ومساهمتها فى تفعيل المبادرة، موجهة الشكر للدكتور أحمد الديب الخولى، وطلاب مدارس تكنولوجى، والعروض المسرحية المميزة التى تناولت قضايا تهتم بالمجتمع السوهاجى وتاثيرها فى التنمية المستدامة.

‎

ووفقا لبيان مجموعة اطمن، فإن هذه المبادرة جاءت في إطار توجيهات الرئيس لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية، للاولى بالرعاية، كما أن المنازل التي جرى سقفها كانت أسقفها متهالكة تمامًا أو دون سقف، بالإضافة إلى وصلات مياه الشرب النظيفة، بهدف توفير حياة أدمية للأسر الأكثر احتياجًا.