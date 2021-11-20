"المركزية لانتاج التقاوي" ترفع حالة التأهب لحماية محطاتها من الأمطار

أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوي، بأنه تم المرور اليوم على كافة محطات التقاوي على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحمايتها من الامطار مشيرا إلى ان العاملين بالادارة يعملون على مدار الساعة للتعامل مع الاثار الجوية السيئة وايضا تجهيز التقاوي لموسم الزراعة الشتوية.

جاء ذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي برفع درجة الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة للتعامل مع موجة الطقس المتقلبة والتي تشهدها البلاد حاليا وتوعية المزارعين وحماية المنشآت التابعة للوزارة.