بعد إلغاء الدولار الجمركي.. أسعار العملات بالمنافذ الجمركية

أعلنت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بـ "مصلحة الجمارك المصرية"، أسعار العملات الأجنبية والعربية، بعد إلغاء الدولار الجمركي، وذلك طبقًا للأسعار المعلن عنها بالبنك المركزي المصري، على جميع السلع الاستفزازية والأساسية اليوم.

وتقدم "الفجر"، قائمة أسعار رقم 152 لسنة 2021 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والتي تم العمل بها اليوم السبت 20 نوفمبر2021، ومعمول بها بمصلحة الجمارك المصرية.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.

وجدير بالذكر أن الدولار الجمركي هو مجرد مصطلح اقتصادي ويتم تحديد سعره شهريا من قبل وزارة المالية وذلك لقيام الدوائر الجمركية بتحديد قيمة البضائع المستوردة، ومن ثم أجل حساب الرسوم الجمركية عليها بناءً على هذا السعر المحدد من قبل وزارة المالية لذلك فهو ما يدفعه المستورد من مبالغ نقدية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة الموجودة في جمارك الموانئ.

أما سعر الدولار في البنوك فهو سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، ويتم التعامل عليها بصورة يومية ويمكن أن يتغير سعره في اليوم أكثر من مرة وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.



