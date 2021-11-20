قبل ساعات من انتهاء التقديم.. ننشر تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021

قبل ساعات من انتهاء التقديم على وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2021، والتي أعلنتها الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، نظرا لحاجتها لمتطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، على أن يكون آخر فرصة للتقديم لتلك الوظائف المعلن عنها، اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري، حرصا منها على توفير فرص عمل للخريجين والباحثين عن وظائف شاغرة.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل الوظائف الشاغرة والمعلن عنها من جانب وزارة التضامن الاجتماعي والشروط المطلوبة ومميزات التعاقد وخطوات التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف التضامن الاجتماعي 2021

- ألا يقل سن المتقدمة للوظائف عن 21 عامًا وألا يزيد عن 35 عامًا.

- أن تكون حاصلة على مؤهل عالي أو متوسط كحد أدنى.

- أن يكون لديها رغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة.

- أن تتمتع بشخصية قيادية وبالقدرة على الارتفاع وبالحفاظ على السرية.

- أن يكون لديها قدرة على استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة، ويفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية.

- أن يكون لديها مهارة التعامل مع التكنولوجيا واستخدام الهواتف الذكية والتابلت.

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي

- التعاقد يكون بالنظام السنوي، ويجرى تجديده بناء على حسن الآداء.

- يتراوح العائد الشهري بين 900 و1300 جنيها طبقا لحجم العمل.

- تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبز بعد البحث الاجتماعي.

- يجرى قبول نسبة من مستفيدات أسر تكافل وكرامة الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

خطوات التقديم لوظائف التضامن الاجتماعي 2021

- يمكن التقديم لتلك الوظائف قبل انتهاء التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــا).

- كما يمكن إرسال رسالة نصية قصيرة sms بكلمة توظيف على رقم 1442.