استشاري: الدولة تمضي قدمًا نحو بناء مصر الرقمية

أعرب الدكتور عبد الرحمن خليل، استشاري تطوير الأعمال، عن اندهاشه من تأخر شركات القطاع الخاص فى عملية التحول الرقمي، موضحا أن الدولة المصرية تمضى قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك بعض الشركات للقطاع الخاص اتخذت بعض الخطوات للتحول الرقمي، مما احدثت فارق في المنافسة مع الشركات الاخرى التى ما زالت مكانها لم تتحرك فى التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات التى قامت ببعض الخطوات من خلال تأهيل فريقها ودربت الكوادر الخاصة بها على التحول الرقمي والرقمنة ظهر في المنافسة وسيظهر أكثر الفارق مع الشركات الأخرى الفترة القادمة.

وتابع: "مراحل التحول الرقمي مكلفة ولكن عندما تؤتي ثمارها من التحول الرقمي والاستثمار سيظهر أن التكلفة على التحول الرقمي والعائد منه بسيط للغاية، خاصة وان استراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي.