"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، آخر تطورات موجة الطقس السيئ، قائلًا:" هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس معتادة في فصل الخريف، وفى هذا التوقيت من العام، ولكنها حالة قصيرة تستمر مدتها يومين، السبت والأحد".

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي كانت اليوم، ومن يوم الغد ستنكسر فيه حدة حالة عدم الاستقرار، على أن تنتهى هذه الموجة تماما اعتبار من يوم الاثنين.

وأضاف، أن هناك أمطار على القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة بعد عصر اليوم، حتى هذا التوقيت على فترات متقطعة، وخفيفة على محافظات شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية في كافة المحافظات، ولذلك لم نشهد أي خسائر، خلاف أن السيولة المرورية لم تتأثر بشكل كبير.