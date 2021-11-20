عمرو أديب محذرًا المواطنين: عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب
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علق الإعلامي عمرو أديب، على موجة الطقس السيئ التي تشهدها مصر خلال الساعات الأخيرة، قائلا: " حتى هذه اللحظة كل شيء تحت السيطرة ".

 

 وتابع "أديب"، خلال تقديمه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن الدراسة في الجامعات ليست لها علاقة بقرار تعليق الدراسة الصادر من قبل بعض المحافظين في المدارس، مشيرًا إلى  أن رئيس كل جامعة  هو المختص بإصدار قرار تعليق من عدمه  وفقًا لقرار صادر من وزير التعليم العالي.

 

 ولفت إلى أن الطقس السيء قد يؤدي إلى انهيار بعض المنازل القديمة أو وجود بعض المشاكل بسبب أعمدة الانارة،  محذرًا: "يجب عدم النزول إلى في الحالة القصوى، غير كده  حضرتك في بيتك  وتعمل شوية حمص الشام وتشرب شوية شربة عدس".

عمرو أديب الطقس الأرصاد

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