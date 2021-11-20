أديب عن التطورات الأخيرة بإثيوبيا: "العالم كله واقف على رجل"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الحرب الأهلية في إثيوبيا بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليم التيجراي، قائلًا: "الإثيوبيين حالتهم سيئة جدًا، والعالم كله واقف على رجل عشان الحرب اللي بين الحكومة الإثيوبية ومقاتلي التيجراي"، مشيرًا إلى أن التقارير تتحدث بان قوات إقليم التيجراي على بعد 240 كيلو من أديس أبابا، يعيني مسافة مقاربة لما بين الإسكندرية والقاهرة.

وتابع "أديب"، خلال تقديمه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء السبت، أن أمريكا منزعجة من الحرب الأهلية، ولكنها لم تنزعج بالقدر الكافي من أزمة سد النهضة، مضيفًا أن فضائية الجزيرة قامت اليوم برصد تقرير أكثر من مرة تحت اسم "خاص" ويتحدث التقرير على أن السد أصبح جاهزًا لتوليد الكهرباء، معقبًا: "واضح جدًا أن القناة سمح لها بالتصوير في سد النهضة لغرض ما".

ولفت إلى أن مراسل الجزيرة تحدث بأن مصر والسودان تتحدثان بأن بحيرة سد النهضة لم تملء بالقدر الكافي ولكنه لم يتحدث عن حجم المياه في السد.