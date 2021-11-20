الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن موجة الطقس السيء مستمرة في الغد لكنها أقل كثافة في سقوط الأمطار مقارنة باليوم وأقل حدة في نفس الوقت.



كشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن الامطار غدًا ستكون متوسطة الكثافة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتكون خفيفة في جنوب الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد مع استمرار فرصة سقوط الأمطار مابين خفيفة إلى متوسط على شمال ووسط سيناء خاصة في المرتفعات الجبلية من الممكن أن تحدث تجمعات متوسطة من المياه والسيول وستكون تحت السيطرة.



أشار إلى أن موجة عدم الاستقرار ستنتهي الاثنين، متابعًا: عودة للاستقرار مرة أخرى ولكن درجات الحرارة سوف تستمر في الانخفاض خلال الأيام القادمة بالأخص في الساعات المتأخرة من الليل، داعيًا المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة، قائلًا: من الضروري اللجوء التدريجي للملابس الشتوية.



حول العاصفة الترابية التي ظهرت بشكل لافت مع موجة سقوط الأمطار اليوم بالاخص التي ظهرت في العياط جنوب الجيزة بشكل أثار الجدل على السوشيال ميديا، قال شاهين: "طبيعي مع السحب الرعدية المصاحبة للأمطار حيث أن السحب الرعدية بطبيعتها تكون قاعدتها أرضية بما يصاحبها من تيارات هوائية قوية".



"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.